Scuola: nell’ex Cavallerizza una palestra per gli istituti del centro storico

LUCCA – Un edificio abbandonato in pieno centro storico accanto all’Ostello di Lucca e al complesso del Real Collegio da trasformare in una moderna palestra all’interno delle Mura urbane a disposizione delle scuole superiori del centro della città e, negli orari extrascolastici, a favore delle società sportive e di tutti i cittadini.

E’ l’obiettivo del presidente della Provincia Luca Menesini che, infatti, ha fatto inserire il progetto di recupero dell’immobile “Ex Cavallerizza Ducale” (nell’omonima via che unisce piazza S. Maria a Piazza S. Frediano), tra i 31 progetti dell’amministrazione provinciale che concorreranno al bando regionale per l’ottenimento dei finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti.

Un progetto da 2 milioni e 50 mila euro che prevede la ristrutturazione completa dell’edificio (830 mq circa) con la realizzazione di un impianto sportivo moderno e all’avanguardia: una palestra ‘principale’ con campo da gioco (basket/pallavolo), e uno spazio più piccolo, di servizio, dotato di attrezzature; spogliatoi al pian terreno e al piano superiore collegati tramite vano scale e ascensore, piccoli uffici, infermeria.

L’intervento sarà realizzato in modo da salvaguardare le preesistenze morfologiche che risultano ancora riconoscibili, ma contestualmente adeguandole alle funzioni a cui il fabbricato dovrà rispondere. Il progetto prevede l’accesso alla struttura sul lato nord-est, ossia dalla parte di via della Cavallerizza che consentirà un ingresso e un’uscita da parte degli utenti in totale sicurezza non andando ad interagire con le viabilità principali se non dopo una zona di filtro. La copertura dell’edificio sarà completamente ricostruita sul modello originario con legno e tegole in cotto.

<<Il progetto dell’ex Cavallerizza – dichiara Menesini – vuol colmare una lacuna che esiste ormai da troppo tempo: la cronica mancanza di impianti sportivi all’interno del centro storico di Lucca a disposizione delle scuole superiori. Sia il Liceo classico Machiavelli sia il Civitali-Paladini o il Giorgi, ad esempio, hanno spazi angusti e assolutamente inadeguati per la pratica sportiva quotidiana. L’accordo con il Demanio dello Stato ci ha permesso di entrare nella disponibilità dello spazio e dell’immobile abbandonato per poterlo recuperare e riqualificare completamente. Gli uffici di Palazzo Ducale hanno elaborato un progetto moderno e funzionale a fini sportivi, ma anche culturali che potrebbe servire sia alle scuole del centro sia, in orario extrascolastico, alle società sportive e a tutti i cittadini. Senza contare che potrebbe essere riqualificata una porzione di una zona molto bella proprio a ridosso delle mura frequentata da tanti turisti>>.

Per l’ex Cavallerizza c’è anche il via libera, per i fini suddetti, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara.

L’immobile, infatti, è stato realizzato tra il 1821 e il 1823 ad uso governativo per il Ministero della Pubblica Istruzione che lo destinò a maneggio per le esercitazioni di equitazione degli studenti del Real Collegio e del Corpo militare dei Paggi.

Da un punto di vista storico la struttura si colloca in una fase di transizione fra i due governi, il primo quello costituito da Elisa Buonaparte con suo marito Felice Baciocchi e quello di Maria Luisa Borbone figlia del Re di Spagna che, proprio in questo edificio, intervengono con i loro architetti di corte: Giovanni Lazzarini per i Baciocchi e Lorenzo Nottolini architetto reale dei Borbone.

L’edificio, infatti, fu iniziato dall’arch. Lazzarini, tecnico di fiducia della famiglia Baciocchi e nel 1823 completato dal Nottolini su indicazione di Maria Luisa di Borbone.

L’accordo tra Provincia e Demanio prevede la concessione dell’edificio (dallo scorso 20 giugno) in comodato gratuito all’ente di Palazzo Ducale per 6 anni rinnovabile per altri 6.

I lavori, dal momento dell’affidamento dell’appalto dovrebbero durare 18 mesi circa.

Parallelamente all’accordo per l’ex Cavallerizza Ducale, la Provincia di Lucca ha trovato l’intesa con il Demanio dello Stato anche per un’ulteriore porzione dello storico complesso del S. Agostino che ospita dal gennaio 2017 il Liceo musicale “Passaglia”. Qui è previsto l’ampliamento degli spazi per la didattica a disposizione del Liceo musicale ospitato nell’ex convento. Nella disponibilità provinciale entreranno alcune porzioni di immobile sul retro (lato Palazzo Pfanner) che erano occupate da un archivio della Prefettura, un’ulteriore parte del chiostro (occupato dalla biblioteca di Stato), alcuni spazi al secondo e al terzo piano, compresa l’altana.