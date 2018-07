Scuola dell’infanzia di Capannori: durante l’estate sarÃ  realizzata l’area gioco esterna

CAPANNORI – Saranno eseguiti durante l’estate i lavori di riqualificazione dell’area gioco esterna della scuola dell’infanzia di Capannori. L’intervento, per un investimento di circa 16mila euro, consisterà nella realizzazione di un’area in gomma colata della superficie di 120 metri quadrati che andrà a sostituire il telo esistente child play attualmente deteriorato.

La nuova area in gomma colata andrà a collegarsi a quella già esistente e allo stesso livello del marciapiede in modo da eliminare le discontinuità presenti nel terreno che non ne consentono l’utilizzo a persone con problemi motori.

«Si tratta di un intervento importante che consentirà ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Capannori di avere un’area gioco sicura e divertente dove svolgere sia le attività didattiche che le attività ludiche – commenta l’assessore alle politiche per la scuola, Francesco Cecchetti -. Un’opera che fa parte dei lavori di manutenzione che realizzeremo in vari plessi scolastici del territorio durante la pausa estiva delle lezioni in modo che all’inizio del prossimo anno scolastico alunni e personale possano trovare le scuole più belle sicure e funzionali».

La nuova area di gomma colata vedrà la presenza di due sagome rialzate, una coccinella ed una rana, che costituiranno elementi di gioco per i bambini.