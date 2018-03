Scuola: bene complessivamente le iscrizioni al nuovo anno. Ultimi giorni per iscriversi

SERAVEZZA – Ultima chiamata per le iscrizioni alle scuole pubbliche di Seravezza. Gli indecisi, o le famiglie propense a rivedere loro precedenti valutazioni circa l’avvio del percorso scolastico dei figli, hanno ancora qualche margine di manovra. Le quattro scuole d’infanzia, le quattro primarie e la scuola media presenti sul territorio di Seravezza sono infatti in grado di accogliere altri ragazzi nelle classi prime. Ci sono buone disponibilità in particolare alle elementari del Frasso e di Ripa, due fra le scuole più accoglienti del Comune, entrambe molto apprezzate anche per la qualità dell’offerta formativa. Il plesso di Ripa, tra l’altro, è l’unico di tutto il Comune a fornire un modulo didattico articolato sul tempo pieno ed è quindi ideale per le famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano.

«Le iscrizioni scolastiche sono andate quest’anno complessivamente piuttosto bene, considerando il livello di natalità e l’andamento demografico», dice il consigliere delegato alla pubblica istruzione Riccardo Biagi. «Ottimi i riscontri avuti per tutte le scuole dell’infanzia e la media “Pea”; in linea con le attese le elementari di Seravezza e Marzocchino. Le uniche due scuole un poco in sofferenza sono la “Italo Calvino” di Ripa e la “Gianni Rodari” del Frasso, dove non abbiamo la certezza che si possano costituire le rispettive prime classi. L’auspicio dell’Amministrazione Comunale è che ciò possa avvenire. Invitiamo pertanto tutti i genitori potenzialmente interessati ad informarsi e ad attivarsi in tal senso perché, pur essendo le iscrizioni formalmente chiuse, le famiglie hanno comunque ancora tempo per modificare i loro orientamenti. Peraltro sento di poter esprimere un grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla dirigenza scolastica, dagli insegnanti e da tutto il personale che opera con impegno e dedizione nelle nostre scuole, assicurandone l’ottimo livello di qualità sotto tutti i profili».

Biagi anticipa la volontà dell’Amministrazione Comunale di attivare un tavolo di concertazione fra istituto comprensivo, genitori ed ente comunale per un confronto permanente sulle scuole. «Come Amministrazione abbiamo fatto in questi mesi le nostre valutazioni sia sulle strutture sia sull’andamento delle iscrizioni», dice ancora il delegato alla pubblica istruzione. «Riteniamo utile che in questa riflessione vengano adesso coinvolti maggiormente gli insegnanti e le famiglie. La scuola è patrimonio di tutti ed è un presidio fondamentale per il futuro della comunità. Per farla crescere contiamo sulla collaborazione e sul contributo di tutti».

Per le iscrizioni alle classi prime delle elementari del Frasso e di Ripa le famiglie interessate possono avere un primo contatto informativo telefonando al numero 328 0412943.