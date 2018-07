Scuola: a Capannori in arrivo nuovi interventi di manutenzione

CAPANNORI – Altri lavori di manutenzione, rispetto a quelli già annunciati recentemente, saranno realizzati dall’amministrazione comunale durante l’estate in alcune scuole primarie e dell’infanzia del territorio. Gli interventi sono finalizzati a migliorare gli spazi interni ed esterni dei plessi scolastici per renderli più funzionali e sicuri e riguardano la scuola primaria di San Ginese di Compito, la scuola primaria di Lammari, la scuola primaria di Capannori, la scuola primaria di Segromigno in Piano, la scuola primaria di Massa Macinaia, la scuola dell’infanzia di Badia di Cantignano e la scuola dell’infanzia di Carraia.

<<E’ massimo il nostro impegno per eseguire lavori di manutenzione alle scuole durante la pausa estiva delle lezioni in modo da risolvere alcune problematiche e renderle così più funzionali, decorose e sicure per il nuovo anno scolastico – afferma l’assessore alla scuola, Francesco Cecchetti -. Agli interventi già annunciati recentemente se ne aggiungono altri che andranno ad interessare scuole primarie e dell’infanzia per la riqualificazione di spazi interni ed esterni>>.

Alla scuola primaria di San Ginese di Compito, dove i lavori sono già iniziati, sarà ampliata l’area in gomma colata in modo da creare un più ampio spazio gioco esterno per gli alunni. L’area oggetto di ampliamento di una superficie di circa 21 metri quadrati, sarà realizzata con lo stesso materiale e la stessa colorazione di quella esistente. Sempre pe quanto riguarda questa primaria sarà ampliato lo spazio pavimentato in lastre di porfido all’ingresso dell’edificio e sarà adeguata la pavimentazione esistente alla fine della rampa per disabili in modo da realizzare un più ampio spazio di manovra per gli spostamenti di persone con ridotta capacità motoria.

Alla scuola primaria di Lammari saranno realizzate una ‘bussola’ interna, ovvero una struttura in alluminio e vetro a divisione dell’atrio di accesso dal lato di via Lombarda per accogliere gli alunni durante i periodi di brutto tempo in prossimità dell’orario di entrata e di uscita dalla scuola ed una pensilina esterna sopra l’apertura di accesso esistente. La scuola primaria di Capannori sarà inoltre interessata da lavori di riqualificazione dell’area gioco esterna situata a nord dell’edificio mediante la realizzazione di una pavimentazione in piastrelloni e da lavori per la realizzazione di un tratto di recinzione con annesso cancellino pedonale a divisione del parcheggio interno e l’area ad orto utilizzata dai ragazzi.

Alla scuola primaria di Segromigno in Piano sarà realizzata una bussola in cartongesso per arretrare la porta di accesso ad un’aula in modo da rendere più fruibile la via di fuga in caso di emergenze. Alla scuola primaria di Massa Macinaia saranno imbiancate alcune aule e sarà risistemata la parete esterna dove è collocata la targa ‘Scuola senza zaino’. Alla scuola dell’infanzia di Badia di Cantignano sarà ricavata una nuova aula sfruttando la zona gioco comune attraverso la realizzazione di una parete in cartongesso con annessa porta. Infine, alla scuola dell’infanzia di Carraia sarà ripristinata la pavimentazione in autobloccanti nel cortile della scuola e saranno installati ombreggianti alle finestre.