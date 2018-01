Scuola, a Camaiore un finanziamento per le indagini diagnostiche

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore ha ottenuto un finanziamento di 69.000,00 € grazie a un bando nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attivato per sostenere indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici pubblici. L’Ente ha presentato la richiesta su dieci scuole del territorio che saranno oggetto di verifiche degli elementi strutturali e non strutturali nei prossimi mesi, al fine di garantire una maggiore sicurezza di tutto il corpo scolastico. In particolare il Comune di Camaiore ha ottenuto finanziamenti per:

Scuola Primaria e dell’Infanzia Tabarrani di Camaiore (7000,00€), Scuola dell’Infanzia di Orbicciano (7000,00€), Scuola Primaria via Trieste di Lido di Camaiore (7000,00€), Scuola dell’Infanzia di via Ferrarin (7000,00€), Scuola dell’Infanzia di Marignana (7000,00€), Scuola Primaria di Vado (7000,00€), Scuola Primaria di Frati (7000,00€), Scuole Secondarie Pistelli di Camaiore (9000,00€), Scuola dell’Infanzia di Santa Lucia (4000,00€), Scuola Primaria della Pieve di Camaiore (7000,00€).

<<Dopo il bel regalo che il CIPE ha fatto a questa comunità con il finanziamento dell’impianto sportivo che sorgerà nel quartiere della 167, la Befana – tanto cara ai bambini camaioresi – ci porta in dono la possibilità di garantire una maggiore sicurezza degli ambienti scolastici. A parte le battute, voglio ringraziare gli uffici coinvolti che tanto si sono prodigati per vincere questo bando. Un finanziamento che si configura anche come un riconoscimento del serio lavoro che stiamo operando sulle strutture scolastiche, a partire dalle certificazioni antincendio, fino alla questione dell’antisismica>>.