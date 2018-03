Scuderie Granducali: chiusura della ‘stagione brillante’ con Ippolita Baldini

SERAVEZZA – Chiusura di stagione effervescente al teatro delle Scuderie Granducali di Seravezza. Mercoledì 21 marzo l’attrice milanese Ippolita Baldini (la single Lucy Agazzi di Colorado Café e la Dodi del film “Benvenuti al Nord”) porta in scena il monologo “Mia mamma è una marchesa”: vita e amori di una giovane donna in cerca del suo posto nel mondo. Uno spettacolo che piacerà molto anche ai giovanissimi, per la struttura leggera e vivace dello spettacolo e per la verve brillante della protagonista, da qualche anno stabilmente nella scuderia Zelig.

Con “Mia Mamma è una Marchesa” Ippolita Baldini sta riscuotendo successo in tutta Italia. Roberta, la protagonista, “è legata alle abitudini della famiglia ma vorrebbe liberarsene, ama il proprio lavoro ma non le basta, vorrebbe andare via ma quando è via non si sente a casa, si innamora ma non è veramente innamorata, è in bilico fra chi è e chi vorrebbe essere, ma non sa di preciso né una cosa né l’altra. Il monologo – in cui la voce narrante della protagonista è sempre accompagnata dai commenti della madre, che svolge quasi un ruolo da spalla comica – racconta un pezzo della vita di Roberta: una fuga a New York, un amore che forse non è vero amore e tanta voglia di capire il proprio futuro. Una storia privata che diventa strumento di una riflessione più ampia sul desiderio di realizzazione personale, una riflessione che riguarda tutti, perché l’insicurezza non fa distinzioni sociali”.

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare presso la segreteria di Palazzo Mediceo (telefono 0584 757443), presso le agenzie “Versilia Vacanze” di viale Europa 188 a Lido di Camaiore (telefono 895 895 0858) e “Fantasy World” di via Aurelia 1366 a Querceta (telefono 338 6009136) oppure sul sito www.bookingshow.it. Se ancora disponibili, si potranno acquistare anche mercoledì sera a partire dalle ore 20:30 direttamente alla biglietteria del teatro.