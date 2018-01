Scrutatori: a Lucca priorità a disoccupati e persone disagiate

LUCCA – Anche per quest’anno il Comune di Lucca ha deciso di dare la possibilità alle persone iscritte all’albo degli scrutatori, che siano in stato di disoccupazione o presi in carico dal servizio sociale per condizioni di povertà o situazione economica disagiata, di avere una priorità nella nomina a scrutatore per i seggi del territorio comunale.

I cittadini interessati devono compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e presentarlo al Comune entro il 2 febbraio 2018 in uno dei seguenti modi: PEC al seguente indirizzo: comune.lucca@nullpostacert.toscana.it; posta elettronica a protocollo@nullcomune.lucca.it; posta indirizzata a Comune di Lucca – via S. Giustina 6, 55100 Lucca, oppure direttamente al protocollo generale in orario di apertura in piazza Santa Maria Corteorlandini 3.

Il modulo di domanda può essere anche ritirato all’Ufficio elettorale in via San Paolino 140 oppure scaricato dal sito istituzionale dell’ente.