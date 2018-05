“Scrivere per il cinema”: al via le iscrizioni per il laboratorio di sceneggiatura di EncomFactory

LUCCA – “Una settimana dedicata alla creatività”. Così la sceneggiatrice, attrice e regista Cristina Puccinelli definisce il corso “Scrivere per il cinema”, che terrà in qualità di docente dal 18 al 23 giugno presso la Encom21Factory di Lucca.

Si tratta infatti di una full immersion – con lezioni ogni giorno dalle 10 alle 18 – che si propone come un vademecum per mettere nero su bianco le idee e trasformarle in storytelling cinematografico.

«Hai una storia da film – si legge infatti nella brochure -? Prova a scriverla». «Si tratta di un percorso rivolto a chiunque voglia muovere i primi passi verso la scrittura cinematografica o anche solo capire cos’ è – spiega Puccinelli, di ritorno dal Festival di Cannes, dove ha presentato allo Short Corner “Far East”, un cortometraggio girato a Lucca e derivante proprio da due corsi di formazione svolti sempre sul territorio».

Durante la settimana verranno affrontati percorsi personalizzati mirati a potenziare la creatività di ogni partecipante, attingendo a varie tecniche che vanno dalle arti recitative alla pura tecnica di scrittura. A ogni partecipante a fine corso verrà prefisso di scrivere un soggetto completo.

Secondo la docente, infatti, «la scrittura è la struttura portante di qualsiasi buon film ed è la cosa che serve di più in questo momento storico al cinema».

La Encom21Factory è una start up basata su corsi ideati e tenuti da professionisti del settore, con curriculum di eccellenza nei vari campi, la cui missione non è solo l’istruzione teorica alle materie, ma la successiva creazione di situazioni e/o progetti multimediali volti a testare sul campo la preparazione degli studenti attraverso la produzione concreta di contenuti (registrazioni in studio, reading pubblici, mostre, eccetera).

Dopo il successo dei corsi di scrittura creativa tenuti dalla scrittrice e giornalista Flavia Piccinni e di ottimizzazione dei motori di ricerca sui siti web (Seo) di WebSoup, oltre a quello di Cristina sono in partenza anche le lezioni di web copywriting & web marketing Giacomo Lucarini – già responsabile tra l’altro delle Instagram Stories dell’ultima edizione di X-Factor -, in programma sabato 9 e 16 giugno, e quello del cantautore Stefano Pomponi (in arte Effenberg) sul songwriting (sabato 30 giugno e domenica 1 luglio) che prevede un giorno di teoria e uno di pratica in studio di registrazione e quindi la produzione di vere e proprie incisioni delle canzoni prodotte dai partecipanti.

Info e iscrizioni sul sito www.encomfactory.com, dove è possibile anche consultare la lista completa dei docenti e delle proposte.