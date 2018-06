Scritte razziste sui muri di Viareggio: la condanna dell’Amministrazione comunale

VIAREGGIO – Scritte dal contenuto razzista, xenofobo e omofobo sui muri di Viareggio nella zona molo e stazione vecchia, realizzate da ignoti sono comparse proprio nel giorno che commemora la strage di Viareggio.

«Questo è il frutto della campagna d’odio in corso- afferma Giorgio Del Gingaro, Sindaco di Viareggio-. Alcuni mascalzoni si sentono autorizzati a scrivere frasi razziste sui muri di luoghi pubblici e in più nel giorno della memoria e del ricordo cittadino, per il disastro ferroviario di nove anni fa. Non serve solo condannare, serve ribellarsi a questa decadenza etica e morale, serve mettere barriere di bellezza e pace di fronte a questo dilagare di volgarità e violenza. E soprattutto è importante affermare che questa gentaccia non ci fa paura!»

Anche Stefano Baccelli, consigliere regionale, commenta: «Immagini e parole intollerabili. Messaggi orribili in un giorno che dovrebbe essere dedicato solo al ricordo, alla solidarietà ad un unanime abbraccio di tutta la comunità di Viareggio attorno al dolore dei familiari delle vittime della strage».

L’Amministrazione comunale di Viareggio risponde condannando i responsabili dell’accaduto «Questa Amministrazione condanna fermamente ogni tipo di istigazione al razzismo: l’atto vandalico di cui è stata oggetto la zona della vecchia stazione è frutto di toni e di modi che ormai in Italia sono sdoganati: soggetti che non temono di fomentare l’odio sociale, perché in quell’odio prosperano.

Bisognerà rendere conto al Paese, alle nuove generazioni, del razzismo ritrovato, dei toni fascisti, dei simboli l’Italia credeva archiviati decenni fa.

Viareggio non è questa: Viareggio è accogliente e inclusiva.

Un atto che crediamo frutto di ottusa stupidità, da qualsiasi parte provenga, che per questo non intimidisce, e che verrà perseguito in ogni forma e sede».