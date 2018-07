Scrisse frasi razziste e omofobe sui muri di Viareggio: denunciato dalla polizia per danneggiamento e istigazione all’odio razziale

VIAREGGIO – Ha un volto l’uomo che il 29 giugno scorso ha imbrattato i muri di Viareggio con scritte razziste e omofobe. Le scritte erano apparse in via della Stazione Vecchia sul muro di un immobile di Rfi dove campeggiava lo slogan ‘Al rogo gay rumeni negri rom’, mentre in piazza della Stazione Vecchia, sulla carrozzeria di un mezzo per l’asfaltatura delle strade, vi era la scritta ‘Rogo i gay’. E ancora, in via Aurelia Sud, sempre a Viareggio, sulla facciata di un edificio, accanto a una svastica vi era lo slogan ‘Al rogo i gay e i negri’ e, infine, in via Martiri di Belfiore, sul muro dietro un supermercato la scritta riportava ‘Al rogo rom gay zingari negri’. Per tutte le scritte era stata utilizzata una bomboletta spray di colore nero.

L’INDAGINE – E’ iniziata un’accurata indagine della polizia che sono partite da un esame proprio delle scritte per definire che erano fatte dalle stessa mano: in particolare, alcune lettere presentavano gli stessi tratti, come ad esempio la ‘G’ e la ‘R’. Una volta che sono state presentate le formali denunce e querele, gli investigatori del Commissariato di Viareggio hanno potuto acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza dove erano presenti le videocamere.

In questo modo è stato possibile verificare che, dopo la mezzanotte del 29 giugno un’auto di piccola cilindrata, di colore bianco, proveniente dalla Stazione ferroviaria arrivava nella zona dove si sono verificati gli atti vandalici. Fermata la macchina, è sceso un uomo di grossa corporatura, vestito con una camicia bianca a maniche corte e pantaloni corti. L’uomo, una volta sceso dall’auto, ha preso qualcosa dal portabagagli e si è diretto senza esitazioni al muro dove poi campeggiavano le scritte. La telecamere, però, non ha ripreso il muro e, di conseguenza, non è stato possibile vedere l’uomo fare le scritte, ma, durante il lasso di tempo in cui si è fermato lì, circa cinque minuti, l’uomo ha fatto più volte rientro alla propria auto e quindi è stato visto. Con tutta probabilità a far fare queste manovre all’uomo sono state delle auto che, arrivando, hanno ‘disturbato’ il suo lavoro.

Pochi secondi dopo mezzanotte e 25 minuti, l’uomo è risalito in auto ed è ripartito nella stessa direzione dalla quale era arrivato.

A rendere difficili le indagini, il fatto che la targa non è mai stata visibile nelle riprese e, quindi, la polizia si è messa sulle tracce di tutte le ‘city car’ bianche che potevano essere transitate da piazza Dante, dove sono installate le telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune di Viareggio. E’ stato grazie a queste telecamere che hanno potuto vedere l’auto in questione passare proprio da piazza Dante, in direzione sud. In un fotogramma, inoltre, si vede chiaramente la camicia a maniche corte indossata dal vandalo.

Incrociando i dati delle concessionarie auto e della Motorizzazione Civile e delle autofficine si è arrivati a stabilire di che auto si trattasse ed è stato possibile fornire la descrizione della macchina e dell’uomo agli agenti che effettuano il normale servizio di pattugliamento nella città di Viareggio, ritenendo molto probabile che l’uomo abitasse nel centro.

LA SVOLTA – Lo scorso 7 luglio, l’auto è stata notata da due agenti che stavano effettuando proprio un normale servizio di pattugliamento. A quel punto è scattato il controllo dell’auto e del conducente: un uomo di mezza età, di Viareggio, incensurato. La somiglianza tra il vandalo e il conducente dell’auto è subito balzata agli occhi degli agenti. Inoltre il caso ha voluto che fosse vestito esattamente come la sera della scorribanda. A quel punto gli agenti hanno accompagnato l’uomo negli uffici del Commissariato di Viareggio per identificarlo e per rivolgergli alcune domande su come avesse trascorso la fatidica sera. L’uomo ha iniziato a tirare fuori delle giustificazioni assolutamente inverosimili e, alla fine, ha ammesso di essere stato lui l’autore delle scritte e ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee. Ha così giustificato il gesto dicendo che aveva alzato il gomito a una cena a cui aveva partecipato quella sera. L’alcol unito ai farmaci antidepressivi che prende probabilmente lo avevano tolto la lucidità delle azioni.

LA DENUNCIA – Dopo che gli investigatori hanno ricondotto all’uomo anche un’altra scritta ‘Al rogo gay rumeni negri rom’ sul muro di un’abitazione in via Nicola Pisano sempre a Viareggio, l’uomo è stato denunciato alla Procura di Lucca per danneggiamento aggravato e istigazione all’odio razziale e la polizia continua a effettuare accertamenti per verificare eventuali collegamenti dell’uomo con aree dell’estremismo di destra.