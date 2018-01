‘Scoprire se stessi scrivendo’: a Capannori corso di grafologia

CAPANNORI – Prenderà il via venerdì 12 gennaio ad Artèmisia un’iniziativa dedicata alla grafologia promossa dal Comune che si terrà al polo culturale Artémisia di Tassignano a cura dei grafologi Anna Baraldi e Giampiero Tovani e della psicologa e psicoterapeuta Sara Lorenzetti.

L’iniziativa, gratuita, si articola in un corso base di grafologia ‘Scoprire se stessi scrivendo’ in tre incontri in programma venerdì 12 e 26 gennaio e venerdì 2 febbraio dalle ore 21 alle ore 23 e in due incontri in programma venerdì 16 febbraio e venerdì 2 marzo nello stesso orario dedicati al tema dell’apprendimento della scrittura, del mancato apprendimento e della rieducazione del gesto grafico per migliorare l’apprendimento e il benessere dello scolaro. Il corso di grafologia è aperto a tutti coloro che vogliono migliorare la conoscenza di sé e delle proprie attitudini intellettive e professionali, dei propri limiti su cui lavorare per crescere ed evolvere e tratterà temi di psicologia di base per introdurre il significato di alcuni segni grafologici con il correlato psicologico.

Gli altri due incontri sul tema dell’apprendimento, educazione e rieducazione della scrittura sono invece argomenti specifici rivolti a genitori, dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole di base, finalizzati al corretto insegnamento della scrittura (anche dal punto di vista calligrafico), al riconoscimento delle maldestrezze grafiche tipiche del mancato apprendimento e alla rieducazione del gesto grafico. Per informazioni polo culturale Artémisia tel. 0583 936427.