Scoperto dalla polizia il ‘rapinatore dei centri massaggi’ di Pietrasanta

VIAREGGIO – Aveva colpito ben tre volte tra il 29 dicembre e il 6 gennaio, a volto scoperto e aveva preso di mira due centri massaggi di Pietrasanta.

L’uomo si era fatto aprire come se si trattasse di un normale cliente che voleva magari delle informazioni. Poi, una volta dentro, ha estratto il coltello e minacciato le addette alla ricezione, si è fatto consegnare i soldi o gli oggetti che poteva prendere rapidamente, per darsi quindi alla fuga.

Nel terzo caso, però, gli è andata male e non è riuscito a farsi aprire la porta, pertanto i centri massaggi colpiti dal rapinatore dei centri massaggi ha messo a segno due colpi nei confronti di esercizi non lontani tra loro e gestiti tutti da cinesi.

Uno di questi ha subito ben tre assalti, di cui uno riuscito in pieno e uno solo tentato grazie alla presenza di un cliente, mentre nel terzo caso, visto che non gli aprivano la porta, ha preso a sassate le vetrate.

In un centro il bottino è stato davvero magro: solo il cellulare dell’addetta all’accoglienza.

In tutti i casi è intervenuta la polizia che ha iniziato un’indagine per cercare di beccare questo ‘rapinatore dei centri massaggi’, anche perché la situazione era divenuta insostenibile per le ragazze cinesi che vivevano con il terrore di essere assalite da questo rapinatore.

Gli investigatori della Squadra anticrimine del Commissariato di Viareggio sono riusciti a identificare l’autore di queste rapine: si tratta di un giovane di 30 anni di Pietrasanta, già noto alle forze dell’ordine al quale è stata perquisita l’abitazione, modo in cui la polizia ha trovato – e sequestrato – il coltello usato per le rapine.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura per rapina continuata, tentata rapina e danneggiamento aggravato, reati dei quali dovrà rispondere in sede penale.