Scomparso improvvisamente Giovanni Torre, fu assessore con Pietro Fazzi

LUCCA – Questa sera (11 giugno) è scomparso improvvisamente, all’età di 56 anni, Giovanni Torre. Molto noto in città, è stato chiamato a ricoprire la carica di assessore nel 1998 dall’allora sindaco Pietro Fazzi, che gli affidò la delega al Commercio e Turismo, per poi nominarlo presidente del Polo fiere e tecnologia. Successivamente è stato alla guida di Itinera, animando di fatto questo organismo per la promozione turistica della città.

Alle prime notizie pare che fatale sia stato un malore che ha colpito Torre, di professione tributarista, mentre era ancora in ufficio, in via Orzali. Immediatamente sono scattati i soccorsi, che, però, non sono valsi a salvargli la vita.

Tra i primi a partecipare al dolore per la scomparsa, l’ex sindaco Pietro Fazzi, molto amico di Torre, Remo Santini (di cui era stato sostenitore e collaboratore durante la campagna elettorale per la corsa a sindaco) e il patron del Lucca Summer Festival, Mimmo D’Alessandro, anch’egli amico dell’ex assessore. Peraltro, Torre, negli ultimi anni, era diventato uno degli esponenti del gruppo social ‘Vogliamo il Summer Festival’.

Giovanni Torre lascia la moglie e una figlia piccola: alla famiglia vanno le più sincere condoglianze della Redazione de LoSchermo