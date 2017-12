Scomparso Aurelio Giuntoli, i funerali sabato 31 alla chiesa nuova di San Vito

LUCCA – E’ scomparso, nella notte del 27 dicembre, Aurelio Giuntoli. Personaggio noto in città per il suo impegno associativo, per oltre 30 anni fu vicepresidente – insieme a Franco Franchi – dell’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, sezione Provincia di Lucca. Insignito della carica di Commendatore al merito della Repubblica italiana, Giuntoli avrebbe compiuto 96 anni il prossimo maggio. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari nella propria abitazione, serenamente, circondato dai figli Marco e Piera e dalla moglie Paola. Nel dopoguerra si era ritrovato insieme a Franchi in prima fila per la causa associativa, al punto di diventare uno dei personaggi storici e vero e proprio cardine della associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. La scomparsa di Franchi – compagno di una vita – lo aveva profondamente turbato, ma Giuntoli non aveva esitato a rinnovare il suo impegno, a fianco del figlio Gino Franchi.

I funerali sono previsti per sabato 31 dicembre alle 15, alla chiesa nuova di san Vito.