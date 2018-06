Scomparsa Piera Marchetti, i gruppi di maggioranza: “ci mancherà”

CAPANNORI -I gruppi consiliari di maggioranza esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa della consigliera comunale Piera Marchetti. “Piera era una persona straordinaria – dichiarano i capigruppo Guido Angelini (Partito Democratico), Laura Lionetti (Capannori 2020), Giovan Dante Gino Malfatti (Scelta Popolare) ed Elio Cesari (I Moderati) -. Sempre impegnata e gentile, nonostante la malattia, ha mantenuto con grande dignità la sua presenza e il suo impegno in consiglio comunale fino in fondo. Fin dalla sua elezione ha portato un contributo originale nella commissione consiliare di cui era presidente, cultura, politiche educative, politiche per la comunità ed edilizia scolastica; ne andava fiera, anche in consiglio comunale. La ricordiamo con grande affetto e stima. Donna mite e intelligente, ci mancherà”.

“In questa triste circostanza – concludono i capigruppo – ci stringiamo al dolore della famiglia, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.