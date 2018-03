Scomparsa Mungai: il cordoglio di Baccelli

LUCCA – «Se ne va un uomo speciale, che ha dedicato tutta la vita al volontariato, con quel suo stile originale e coinvolgente, sincero e diretto». Così Stefano Baccelli, consigliere regionale, commenta la scomparsa di Piero Mungai, storico presidente della Croce Verde di Lucca. «Piero mi mancherà, come mi è mancato in questi lunghi anni di grave malattia – prosegue Baccelli –. Mi mancherà per la sua capacità unica di proporre idee e progetti. Piero, uomo dal carattere fintamente burbero, riusciva sempre a trovare le soluzioni più adatte ad ogni tipo di problema. Era capace di una grande e accogliente generosità – conclude – dentro me e dentro tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, resterà una grande nostalgia per i suoi sorrisi. Il mio pensiero più grande oggi va al fratello Franco, sindaco di Massarosa, e a tutti i familiari».