Scomparsa Laura Risaliti: il cordoglio del mondo della politica

Raffaella Mariani

Un grande dolore perdere Laura. Per me, per molti di noi, Lei è stata un punto di riferimento. Un esempio cui richiamarsi per intelligenza, disponibilità, infaticabile generosità. Una bella persona dai valori forti e dalle idee molto chiare, vissute e testimoniate così intensamente da non temere, per difenderle, battaglie, discussioni e a volte incomprensioni. Laura ha saputo raccogliere in famiglia, con gli amici, in politica e sul lavoro un grandissimo affetto e quel rispetto conquistato attraverso le azioni vere e concrete frutto di una rara sensibilità, non distinta da un razionale pragmatismo. Laura è stata una donna speciale e ci mancherà moltissimo.

Ad Ardelio e Mahlet, a tutti i suoi cari va un abbraccio affettuoso e siano certi: noi non la dimenticheremo.

