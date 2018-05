Ok dei soci Gesam alla scissione asimmetrica: la strada migliore per le prossime sfide

LUCCA – I soci di Gesam Spa hanno deliberato, dopo gli atti approvati dal consiglio comunale, la scissione asimmetrica facendo confluire il ramo cimiteri in Lucca Holding Servizi Srl e la partecipata Gesam Energia Spa in Lucca Holding, con il contemporaneo accrescimento dei soci beneficiari, Toscana Energia e Comune di Capannori, nel capitale sociale di Gesam Spa, di cui Lucca Holding e, quindi, indirettamente il Comune di Lucca conserva la maggioranza del capitale sociale (56,71%).

Con la vendita della partecipata Gesam Gas & Luce Spa, di cui è già iniziato l’iter procedurale, e la liquidazione di Polo Energy, si concluderà il processo di riorganizzazione e Gesam sarà concentrata sulla propria principale attività di distribuzione del gas.

In tal modo, sarà possibile affrontare con maggior efficacia la sfida che si presenta nell’imminente futuro di partecipazione alla gara per la concessione della distribuzione del gas nell’ambito della provincia di Lucca.

Questo prossimo impegno rappresenta un momento decisivo per la vita della partecipata Gesam e vedrà impegnata tutta la struttura direzionale e tecnica, per realizzare una soluzione che privilegi la continuità aziendale e la presenza di Gesam sul territorio.

In questa importante fase della vita dell’azienda il Presidente prof. Ugo Fava intende ringraziare tutto il personale, ed in particolare la Direzione, per l’impegno profuso in questo delicato processo organizzativo e per i brillanti risultati, anche economici, finora raggiunti.