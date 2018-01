Scenari ancora da definire per ‘Rinascimento’ e Sgarbi dà appuntamento a febbraio a Lucca

LUCCA – Doveva essere il lancio della campagna elettorale, invece è stato solo un momento per fare il punto della situazione per il movimento ‘Rinascimento‘ di Vittorio Sgarbi, presentato da Massimiliano Simoni.

Questa mattina, a Palazzo Ducale, il critico d’arte, infatti, ha incontrato i suoi sostenitori in quello che – in molti almeno – avevano capito essere la presentazione dell’ultimo lavoro letterario di Sgarbi, mentre era una riunione dal carattere estremamente ‘operativo’ del movimento a cui Sgarbi ha dato vita.

«Iniziamo con una buona notizia – dice Sgarbi – il nostro movimento secondo i più recenti sondaggi, si attesta al 2,1 per cento e questo ci dà un ottimo margine sia per quanto riguarda le trattative con le altre forze politiche, sia per quanto concerne la possibilità di correre da soli, poiché lo sbarramento del 3 per cento non è un obiettivo così lontano e fuori dalla nostra portata».

L’entusiasmo sicuramente non manca e nemmeno la lucidità di portare avanti un’analisi molto concreta e realistica degli scenari – nazionali – che si disegnano in vista della prossima tornata elettorale di marzo.

«Fondamentalmente – spiega a una platea non troppo numerosa in realtà – abbiamo davanti tre possibili scenari: il correre da soli che è sicuramente quello più entusiasmante e che ci farebbe ‘varare’ il nostro simbolo, atto importante anche in vista delle prossime elezioni europee; andare con la coalizione di liste di centrodestra che fanno capo a una sorta di ‘democrazia cristiana’ rinata e, infine, trovare un’alleanza con Silvio Berlusconi e Forza Italia».

Tutte le opzioni elencate dal critico d’arte/politico hanno pro e contro: se nel caso di una corsa in solitaria il primo (e forse più grande) ostacolo è quello della raccolta delle firme, nel secondo caso – quello di entrare a far parte della coalizione centrista ‘quarta gamba‘ del centrodestra, c’è da fare i conti con gli altri soggetti presenti, cosa che comporta inevitabilmente il dover spartire i seggi e, quindi, avere una rappresentanza minore o comunque limitata: «Fino a ieri questa ipotesi era da escludere – afferma Sgarbi – perché non è certamente mia volontà essere messo nell’angolo. Adesso, con i dati dei sondaggi che ci danno al 2,1 per cento, la situazione cambia e possiamo avere una rappresentanza maggiore ed entrare in questa formazione ci permetterebbe di non dover raccogliere le firme».

Stessa situazione anche per quanto concerne Forza Italia: «Il discorso di entrare in Forza Italia – sostiene – è ancora diverso. Il nostro apporto sarebbe principalmente su un fronte sul quale il partito di Berlusconi è completamente sguarnito e, cioè, la cultura. Dopo Bondi che aveva velleità di poeta, la cultura è andata sempre più sparendo da Forza Italia e, quindi, la nostra presenza potrebbe portare un arricchimento in questo senso».

Con chi andrà la lista ‘Rinascimento’, quindi, è ancora tutto da decidere. Ma non si ferma qua il critico d’arte: «Va considerato anche il fatto che Berlusconi ha 81 anni – dice – e, quindi, essere all’interno non farebbe di me il leader naturale, ma quanto meno mi attesterebbe come possibile successore, quando Berlusconi deciderà di fare un passo indietro».

Insomma, tutto è ancora da decidere e la situazione, sebbene chiara come scenario generale, sembra essere abbastanza confusa come risultato finale. Molti, forse troppi, i fattori che entrano in gioco per decidere chi corre con chi e, tutto questo, fa sì che quello che farà la lista di Vittorio Sgarbi alle elezioni di marzo sia ancora da definire.

Quello che pare abbastanza chiaro fin da adesso, comunque, è che il movimento ‘Rinascimento’ sembra contare sul voto lucchese, tanto da aver dato appuntamento ai primi giorni di febbraio – cioè a liste presentate – per la prossima riunione.