SCATTI DI CANI: a Saltocchio un pomeriggio dedicato ai cani

LUCCA – L’Associazione Sos Animali & Ambiente Onlus in collaborazione con il Parco Cinofilo “Scanpagnando” organizza, domenica 17 giugno a partire dalle ore 18 in via della Croce traversa 1 a Saltocchio, l’evento di beneficenza: “Scatti di Cane”.

Un pomeriggio dedicato all’amicizia, alla conoscenza e al rispetto, tra umani e cani. Una galleria fotografica a cura di Irene Pollacchi per raccontare le storie, gli sguardi, la personalità, la saggezza, le fragilità dei cani ospiti del Rifugio Sos Animali e Ambiente di Lucca. Scatti per celebrare l’ identità e l’ unicità di ciascun cane , in attesa della famiglia giusta per lui. Perché in canile ci sono cani speciali! Da conoscere, da capire e da rispettare, ciascuno con i suoi pregi e i suoi difetti, perché l’amicizia e’ proprio questo, no..? Alcuni di loro saranno ospiti durante l’ evento, che si propone di raccogliere fondi per le loro cure e necessità all’interno della struttura.

Chi volesse partecipare col proprio amico a 4 zampe sarà il benvenuto e potrà approfittare di un piccolo set fotografico curato da Irene e portarsi a casa uno scatto professionale insieme al proprio cane. Un’ occasione da non perdere. Inoltre saranno presenti tavoli informativi, gadget e un piccolo buffet.

Info: Silvia 348.2210317 o Luciana 328.1721260.