“Scatta e racconta” Un photocontest per la Prima Coppa Ville Lucchesi

LUCCA – Si intitola “Scatta e racconta la tua Coppa Ville Lucchesi” ed è il contest fotografico associato alla prima edizione del rally riservato alle auto storiche, che Aci Lucca ha voluto organizzare per coinvolgere ancora di più i tanti appassionati che accorreranno da tutta la provincia e non solo per assistere alla corsa. Ad ogni concorrente sarà richiesto di inviare una selezione di tre scatti realizzati durante la due giorni dell’evento che nella giornata di domani, sabato 30 giugno, proporrà le tre prove speciali – Gragnano, Pizzorne, Aquilea – i riordini, di cui uno a Villa Reale a Marlia, e il rush finale per l’arrivo nel centro storico di Montecarlo.

I PREMI.Gli scatti saranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica e di una giuria popolare. Oltre alla qualità tecnica della foto, sarà valutata anche la sua originalità e la capacità di valorizzare al meglio la Coppa Ville Lucchesi e il territorio in cui si svolge. La foto che risulterà vincitrice dal verdetto della giuria tecnica, sarà utilizzata come immagine di riferimento per l’intera campagna di comunicazione della seconda edizione del rally storico. L’autore, inoltre, potrà partecipare alla cena riservata agli equipaggi, che si terrà durante la manifestazione dell’anno prossimo.

Un premio andrà anche a chi risulterà vincitore in base al voto popolare. Le foto pervenute, infatti, saranno caricate sulla pagina Facebook di Aci Lucca e chiunque potrà votarle. Le tre che riscuoteranno un maggior numero di “mi piace” saranno così premiate: la prima classificata sarà utilizzata nelle pagine interne del materiale informativo e divulgativo e sui social ufficiali della manifestazione, mentre agli autori che si piazzeranno al secondo e terzo posto sarà data, rispettivamente, la possibilità di realizzare un servizio fotografico a bordo della macchina apripista e dell’auto “scopa”, a chiusura della carovana. Tutti e tre, inoltre, saranno invitati alla cena riservata agli equipaggi partecipanti della seconda edizione della Coppa. Per poter partecipare al contest, i concorrenti dovranno inviare fino a un massimo di tre fotografie in alta risoluzione, a colori o in bianco e nero, entro le 23.59 dell’11 luglioall’indirizzo coppavillelucchesi@nulllucca.aci.it. Il photocontest è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Info e regolamento su: www.coppavillelucchesi.it e www.lucca.aci.it.

IL PROGRAMMA DI SABATO 30.Intanto è entrata nel vivo la competizione della prima Coppa Ville Lucchesi, che con i suoi quaranta iscritti porta sulle strade più belle delle colline lucchesi tutta la magia delle auto che hanno fatto la storia del rally. Domani, sabato 30, un fitto programma attende concorrenti e spettatori: alle 10.01 è prevista l’uscita dal parco chiuso di Montecarlo, cui seguirà alle 10.30 la prima prova speciale di Gragnano, alle 11.09 quella delle Pizzorne e alle 11.58 quella di Aquilea.

L’ingresso del primo riordino è dato alle 12.23 nel parco di Villa Reale a Marlia, per poi arrivare alle 13.35 nel parco assistenza di Capannori, in via delle piscine. Alle 14.05 è prevista l’uscita dal parco assistenza, cui seguirà alle 14.23 la seconda prova speciale di Gragnano, alle 15.03 sulle Pizzorne e alle 15.52 ad Aquilea. Di nuovo un riordino, alle 16.17, stavolta a Segromigno in Monte, in via Nuova, per poi dirigersi, alle 17.41, sulle Pizzorne, dove gli equipaggi dovranno affrontare l’ultima prova speciale, la settima. L’arrivo a Montecarlo della prima macchina del rally storico è previsto per le 18.31.