Scappa da casa: ritrovata dai carabinieri. Nei guai il ragazzo che le aveva dato ospitalità

LUCCA – I genitori avevano denunciato ai carabinieri la scomparsa della figlia di 16 anni che non era rientrata a casa la sera e la mattina non era andata a scuola. Una vicenda che aveva preoccupato non poco sia la famiglia che gli inquirenti.

I carabinieri, infatti, hanno iniziato immediatamente le indagini, volte a ricostruire le ultime ore della serata dopo la quale la ragazza aveva fatto perdere le proprie tracce. E’ così che è venuto fuori che la studentessa di un istituto superiore di Lucca frequentava un ragazzo più grande di lei, residente in provincia di Pistoia, dove aveva trovato ospitalità da un sacerdote.

Nell’abitazione che aveva a sua disposizione, il ragazzo aveva accolto anche la minore, la quale, però, quando ha saputo di essere ricercata, è scappata e ha fatto di nuovo perdere le proprie tracce.

Al loro arrivo, i carabinieri hanno verificato che era stata consumata della marjiuana e che la ragazza era stata realmente in quella casa, anche se per breve tempo. Il ragazzo intanto ha raccontato ai militari dell’Arma una versione dei fatti volta solo a depistare gli investigatori dalle tracce della giovane fuggiasca, ma i suoi movimenti sono stati puntualmente ricostruiti grazie all’uso – sebbene molto limitato – del cellulare. I carabinieri hanno così verificato che, a sole 24 ore dalla scomparsa, la giovane aveva girovagato per Pistoia, Prato e Viareggio, per venire poi rintracciata a Pisa nella casa di una compagna di scuola alla quale aveva chiesto ospitalità.

Rintracciata, la sedicenne è stata affidata nuovamente ai genitori, mentre il 20enne che le aveva dato ospitalità in primissima battuta deve adesso rispondere dei reati di sottrazione di minore e cessione di stupefacenti.