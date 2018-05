Sbarca sulle mura di Lucca il “plogging”, l’attività che si prende cura delle persone e dell’ambiente

LUCCA – Quando l’attività fisica fa bene al corpo, alla mente e anche all’ambiente. Domenica 13 maggio, giornata Nazionale del Volontariato, l’appuntamento è per le ore 8.30, davanti all’Ego City Fit Lab di Via Carlo Del Prete con il primo Ego Plogging.

Un’assoluta novità fitness, importata dalla Svezia, paese emancipato per la cultura del benessere e non solo, che sta iniziando a diffondersi in tutta Europa, anche grazie ad un’hashtag virale (#plogging). Un metodo ecologico e innovativo per rimanere in forma, il Plogging, si tratta di un’attività sportiva che consiste nella raccolta dei rifiuti da terra mentre si corre ( a passo svelto, o con camminata a passo sostenuto) per i parchi o per le vie della città. Il termine Plogging deriva dall’unione tra “running” e “plocka upp” (“raccogliere” in svedese) ed è stato coniato di recente da un gruppo di amici che si è poi affidato ai social per raggiungere sempre più persone.

Come si fa il Plogging? Ogni “Ego plogger”, equipaggiato con un adeguato abbigliamento per l’attività fisica, avrà a disposizione guanti per proteggere le mani e un sacchetto in cui mettere i rifiuti. Oltre ai benefici per l’ambiente bisogna ricordare quelli per il nostro corpo. I piegamenti per abbassarsi a prendere le lattine o le cartacce, se svolti con la mentalità di chi fa fitness, assomigliano molto ai classici squat liberi che si fanno in palestra, ideali per tonificare i glutei e i quadricipiti. Da non dimenticare, ovviamente, gli effetti positivi della corsa sulla salute e sulla forma fisica: mezz’ora di plogging farebbe bruciare più calorie rispetto a mezz’ora di running lungo lo stesso tracciato, che si snoderà lungo le Mura di Lucca, l’interno dei Baluardi e i Parchi Giochi sottostanti.