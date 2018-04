“Sbaglia presto. Sbaglia adesso”: a scuola di fallimento con Francesca Corrado

LUCCA – “Sbaglia presto. Sbaglia spesso. Come errori e fallimenti sono necessari per apprendere e migliorare”. Giovedì 19 aprile alle 18 al ristorante e cocktail bar Guzman (via Mordini 15/17/19, Lucca) Francesca Corrado, presidente del Comitato per l’imprenditorialità giovanile della Provincia di Modena e fondatrice della “Scuola di fallimento”, sarà l’ospite del terzo appuntamento con gli “Aperitivi delle idee”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Scuola IMT Alti Studi Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Campus e amministrazioni comunali di Lucca e Capannori e pensati per stimolare il dibattito intorno a temi centrali del nostro tempo. A moderare l’incontro sarà la psicologa Liria Valenti, insieme a Ennio Bilancini, professore ordinario di economia alla Scuola IMT Alti Studi.

Economista, ricercatrice e formatrice, presidente di PlayRes, direttrice di GioNa, associazione nazionale delle Città in Gioco, Francesca Corrado è ideatrice della prima Scuola di Fallimento al mondo, il cui obiettivo è divulgare una sana cultura del fallimento e dell’errore.

«Il comportamento automatico e stereotipato predomina in molte delle azioni umane ed è alla base di decisioni che possono indurre all’errore – spiega Corrado – Ideologie e pregiudizi generano distorsioni di tipo cognitivo che ostacolano l’innovazione e la creatività e favoriscono errori ed insuccessi. Se da un lato non siamo pienamente consapevoli degli schemi che ci inducono a errare e fallire, dall’altra quasi mai analizziamo i nostri errori, con il risultato di ripeterli. Il fallimento è vissuto come marchio indelebile e l’errore considerato uno stigma sociale invalidante anziché come viaggio di scoperta di sé, dei propri limiti e dei propri talenti. Le conseguenze? Frustrazione, ansia, paura e immobilismo. La Scuola di Fallimento è la prima scuola al mondo che nasce con lo scopo di insegnare a perdere per vincere attraverso l’uso di metodologie esperienziali, ludiche e immersive».

L’evento è gratuito, aperto e rivolto al pubblico. Per informazioni: commev@nullimtlucca.it – Tel. 0583 4326 542/543/552.