Sarà Gene Gnocchi il super ospite del Festival delle brevità intelligenti

LUCCA – È Gene Gnocchi il super ospite che domenica 25 febbraio, alle 17 nella chiesa di San Francesco, chiuderà la terza edizione di “Dillo in sintesi”, il festival delle brevità intelligenti in programma a Lucca a partire da venerdì 23.

Senza dubbio la sintesi è una delle cifre distintive del poliedrico attore, comico e conduttore televisivo ed è per questo che l’associazione Dillo in sintesi, promotrice del festival, lo ha scelto per chiudere la terza edizione della manifestazione. La brevità, infatti, è la qualità che contraddistingue la rubrica quotidiana che Gnocchi tiene da qualche anno sulla Gazzetta dello Sport, “Il rompiballone”, nella quale, con la sagacia che lo contraddistingue, dispensa battute e frecciate sui vari personaggi del mondo sportivo. A lui è affidata, inoltre, la copertina satirica della trasmissione “Di martedì”, in cui propone una lettura sintetica e tagliente dei principali fatti di cronaca politica del nostro Paese. Calzante, dunque, la presenza di Gnocchi a Lucca per il Festival delle brevità intelligenti, che propone incontri e spettacoli dedicati alla sintesi nel cinema, nella musica, in televisione e nella letteratura.

In occasione di “Dillo in sintesi”, Gnocchi presenta il suo spettacolo “Sconcerto rock recital 2018”. Sul palco, dove salirà nella doppia veste di attore e cantante, sarà accompagnato dal chitarrista Diego Cassani. Cuore dello show è il tragicomico tentativo di ritorno sulle scene del cantante “The Lengend”. Tra gag, battute e travestimenti, Gnocchi ci accompagnerà attraverso la surreale voglia di rivalsa di “The Legend”, sprovveduto artista, bravo solamente a piegare la propria arte nell’uso del momento.

Colto, informato, curioso di calcio e rock’n’roll, attento alla fenomenologia culturale, Gnocchi è un personaggio davvero multiforme, un artista a 360 gradi. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Parma, Eugenio Ghiozzi (questo è il suo vero nome) per qualche anno si divide tra la carriera di avvocato e quella di front man nel gruppo I Desmodromici. In gioventù è stato un calciatore di Serie C, dove ha militato nell’Alessandria allenata da Giuseppe Marchiori, come centrocampista offensivo di riserva. Nei primi anni ottanta esordisce allo Zelig di Milano. Dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show, viene selezionato per lo show Emilio (1989). Successivamente forma un’affiatata coppia artistica con Teo Teocoli nella sit-com I vicini di casa e nel varietà Mai dire gol.

Recita per Lina Wertmüller nel film Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica ed è protagonista di diversi spettacoli teatrali. Conduce varietà televisivi e programmi di seconda serata ed è stato a lungo ospite fisso del programma domenicale Quelli che il calcio.

Nella primavera 2004 ha affiancato Simona Ventura nella conduzione del Festival di Sanremo. Da gennaio 2010 partecipa ad alcune puntate programma televisivo Zelig su Canale 5. Nel settembre 2010 torna a lavorare in Rai con il L’almanacco del Gene Gnocco, in onda su Rai 3. Dalla stagione successiva è membro fisso del programma La domenica sportiva. Scrive per La gazzetta dello sport, Sport Week e Il Sole 24 ore. È autore di libri (non solo comici) e si cimenta con la poesia.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito. I biglietti saranno in distribuzione a partire da giovedì 22 febbraio alla biglietteria del Teatro del Giglio (giovedì, venerdì, sabato con orario 10.30-13.00 e 15.00-18.00).

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.dilloinsintesi.it.