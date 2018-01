Sara D’Ambrosio sulla sicurezza: “I sindaci non possono essere lasciati soli”

ALTOPASCIO – <<I sindaci da soli non possono farcela: anche alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti nella Piana servono ulteriori controlli sul territorio e una maggiore pianificazione tra Comuni, forze dell’ordine e Prefettura. La sicurezza e il rispetto della legalità sono cardini del nostro vivere quotidiano, temi molto seri sui quali sempre più incombe, da una parte, l’irresponsabilità di chi soffia sul fuoco assumendo posizioni populistiche e non risolutive e, dall’altra, la sfiducia che si può generare nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta da parte di chi subisce furti, violenze o in generale da parte di tutti coloro che vivono in un territorio e lo percepiscono come insicuro.

Credo che sia compito di tutti noi sconfiggere il crimine e diminuire la percezione di insicurezza, come evidenziato con forza da tutti i sindaci durante l’ultima riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Gli amministratori locali non hanno competenze e poteri diretti sulla sicurezza del proprio territorio, eppure sono inevitabilmente il punto di riferimento dei cittadini anche e soprattutto per questo tema: si chiedono risposte, interventi, attenzioni. Richieste sacrosante, di fronte alle quali i sindaci, e parlo per Altopascio, ma mi sento di parlare anche per tutti gli altri Comuni della Piana, agiscono sempre più investendo risorse importanti: riorganizzazione dei servizi di polizia municipale, installazione di nuove telecamere, collegamenti tra i sistemi di videosorveglianza e le forze dell’ordine, acquisto di nuovi strumenti per garantire un maggior controllo del territorio e così via.

Ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine per quello che stanno già facendo sul territorio, come dimostrano anche gli interventi recenti. Chiedo loro, però, di rafforzare i controlli e di continuare sulla strada della collaborazione tra enti: non lasciateci da soli a fronteggiare questa situazione>>.

Sara D’Ambrosio

sindaco di Altopascio