SanVitoinfesta 2.0: tanti gli appuntamenti con teatro, danza e divertimento

LUCCA – Saranno gli spettacoli dei bambini della elementare Donatelli ad aprire lunedì prossimo (4 giugno) alle 20.30 sul piazzale della scuola SanVitoinfesta 2.0, un ricco programma che si svolgerà nel quartiere nel mese di giugno con rappresentazioni teatrali, eventi di musica, letture, canto, il tutto con lo scopo di coinvolgere i ragazzi, i bambini e le famiglie, offrendo momenti di divertimento e di aggregazione, per una riappropriazione degli spazi pubblici.

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione rientra nell’ambito del progetto Asola e Bottone – quartieri attivi contro la povertà, e vede la partecipazione delle varie realtà del quartiere: la parrocchia di San Vito, l’istituto comprensivo Lucca 6, le associazioni di quartiere (San Vito per San Vito, Il Tondo – Luoghi e Relazioni, Donatori di sangue Fratres di San Vito, AnimataMENTE, Fasm) e i singoli cittadini.

Quest’anno SanVitoinfesta 2.0 è stato patrocinato dal Comune di Lucca e si svolgerà prevalentemente nel teatro all’aperto di via Giorgini, un’area centrale del quartiere che è stata recuperata dall’amministrazione comunale per essere restituita alla collettività e inserita nel più ampio progetto dei Quartieri Social. E proprio questa scelta è stata fortemente voluta dal Tavolo Asola e Bottone per promuovere questo come luogo di incontro.

Ecco il programma.

Lunedì 4 giugno alle 20.30 nel piazzale della scuola elementare in via Giorgini “I carvernicoli siamo noi”, spettacolo delle classi III A e III B della scuola elementare “L. Donatelli” . Venerdì 8 giugno alle 21.00 al teatro all’aperto concerto dell’orchestra della scuola media “D. Chelini” di San Vito diretto dal professor Rapezzi e con la partecipazione del gruppo di ballo della maestra Cesari. Sabato 9 giugno alle 21.00 al teatro all’aperto “Risatissima show! Risate a crepapelle sotto le stelle…di San Vito”, serata di intrattenimento con Marcello Raffaelli, affiancato da Riccardo Nardi e una rappresentanza di Barzellettieri. Domenica 10 giugno alle 21.00 al teatro all’aperto “Lingua e tavola del popolo”, letture ad alta voce con Marco Brinzi. Venerdì 15 giugno alle 21.00 al teatro all’aperto “Canticum novum gospel choir” diretto da Marco Dal Pino, al pianoforte Giorgio Casini. Sabato 16 giugno alle 15.30 nel piazzale della scuola media “D. Chelini” “Giornata dello Sport” in collaborazione con l’associazione sportiva “Samurai Karate”, A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca, A.S.D. Virtus Lucca, A.S.D. New Handball, Volley Pantera Lucca, Baskin Toscana. Giovedì 21 giugno ore 21.00 all’ex mattatoio (davanti alla Fasm di via Simonetti) “Musica, gesti e parole sciolsero il ghiaccio dal cuore”, spettacolo del gruppo Esci con noi della Fasm. Venerdì 22 giugno alle 21.00 al teatro all’aperto “Una Rararananera”, spettacolo della Compagnia Teatro Giovani con la Regia di Fanucchi&Manzini. Sabato 23 giugno alle 21.00 al teatro all’aperto “Vieni a veglia con noi” con Gavorchio, GiGi e compagni. Venerdì 29 giugno alle 21.00 al teatro all’aperto corale parrocchiale “Don Vittorio Landucci” di S. Vito. Sabato 30 giugno alle 21.00 al teatro all’aperto “Serata danzante” con la scuola di danza sportiva “Amore e Musica”.

Infine nei giorni di giovedì 7, giovedì 14, mercoledì 20, giovedì 28 giugno ci sarà la Tombola aperta a tutti, alle 21.00 all’ex mattatoio.

Tutte le informazioni su:

www.facebook.com/SANVITOINFESTA2.0

www.facebook.com/asolaebottone.it

www.asolaebottone.org