Santini (SìAmoLucca), ufficio turismo e incarichi: “L’assessore faccia chiarezza”

LUCCA – <<In materia turistica, l’unico versante su cui il Comune pare essere attivo è l’assegnazione di risorse a una ditta individuale, per lavori tutti da chiarire, e con rapporti di conoscenza tra la titolare della ditta destinataria delle somme stanziate con le delibere e un’impiegata comunale che lavora proprio nell’ufficio che ha deciso gli affidamenti. Qualcuno ci può spiegare? Troppe cose non tornano>>. Lo sostiene Remo Santini, capogruppo della lista civica SìAmoLucca. Nel mirino finiscono due delibere dirigenziali, con cui vengono attribuiti a una ditta individuale (che ha peraltro sede proprio davanti a palazzo Orsetti) prima 16mila e poi altri 23mila, rispettivamente per la progettazione di materiale informativo e per la manutenzione di due siti comunali, nei quali peraltro c’è una scarsa qualità delle informazioni turistiche fornite.

<<Alla MTD di Maria Teresa D’Olivo – afferma Santini – sono stati concessi quasi 40mila euro per due servizi in pochi mesi. Ho provveduto a fare un accesso agli atti, e l’aspetto singolare è che la ditta in questione non ha effettuato ribassi nemmeno di un euro, finendo per aggiudicarsi i due lavori. E’ stata l’unica azienda a presentare domanda?>>. Ma le anomalie, per SìAmoLucca, non finiscono qui. C’è anche la posizione di un’impiegata comunale, proprio quella che si occupa di Web, Newsletter, piattaforma IATNET e Touch Screen per l’ufficio turistico comunale, che risulta avere rapporti con la titolare dell’azienda e con il coniuge.

<<E’ singolare che una dipendente del Comune – aggiunge Santini – figuri più volte in iniziative proprio con la titolare e il coniuge della ditta che si è aggiudicata i lavori. A novembre scorso, addirittura, la stessa dipendente comunale ha preso la parola in un convegno a Castelnuovo presentandosi, come risulta dall’invito stesso, a nome dalla MTD. Mentre sempre la stessa dipendente comunale – basta fare una semplice ricerca su internet – ha partecipato (proprio in coppia con la titolare della ditta che si è aggiudicata i lavori) ad alcune iniziative legate al mondo dello Slow Food. E’ solo una casualità? Cosa ne pensa l’assessore al Turismo Ragghianti, che sta brillando per il suo immobilismo?>>.