Santini si pronuncia sulla scelta del direttore artistico della Fondazione Festival Pucciniano

VIAREGGIO – L’avviso pubblico per la scelta del Direttore Artistico della Fondazione Festival Pucciniano è da considerarsi chiuso? Chi ha partecipato? Perché non ci sono notizie sul sito della Fondazione? E quando conosceremo l’esito di questa selezione? Sono alcuni degli elementi di verifica chiesti dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Alessandro Santini, nell’interrogazione rivolta all’assessore alla cultura Sandra Mei e al presidente dell’ente lirico di Torre del Lago, il Maestro Alberto Veronesi.

“A due mesi dall’apertura della 64ma edizione del Festival – sottolinea Santini – non possiamo permetterci questo clima di confusione e incertezza. In attesa di discutere in modo più approfondito la situazione della Fondazione nel consiglio comunale che abbiamo richiesto con i consiglieri Stefano Pasquinucci, Anna Maria Pacilio, Maria Domenica Pacchini e Massimiliano Baldini, spero che almeno le questioni più tecniche e banali che ho posto nella mia interrogazione vengano chiarite seguendo i principi generali della trasparenza amministrativa”.