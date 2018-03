Santini (Fi) interviene sulla Casa delle Donne: ‘Prima la nuova sede, poi il trasloco’

VIAREGGIO – Sì al “trasloco” della Casa delle Donne ma solo se e quando sarà pronto un locale adeguato e attrezzato, dove l’associazione possa svolgere tutti i servizi che da anni rende alla città e alla Versilia. Non ha dubbi Alessandro Santini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Viareggio, che aggiunge: “Questa è una richiesta di civiltà: lunedì la porterò in consiglio comunale e chiedo che sia condivisa da tutte le donne che siedono in assemblea, a partire da Gloria Puccetti, Chiara Consani, Maria Stefania Carraresi, Ambra Sinagra, Marinella Spagnoli e dalla presidente Paola Gifuni”.

Al centro anti violenza L’Una per l’Altra, voluto e gestito dalle volontarie della Casa delle Donne in via Marco Polo, in tante hanno trovato e continuano a trovare un sostegno, un consiglio, a volte anche solo un po’ di ascolto che spesso è il primo passo per salvare una vita. “E proprio in un momento storico in cui, purtroppo, la necessità di questo supporto è sempre più vitale per le donne – sottolinea il consigliere forzista – il sindaco decide che per un po’ se ne può anche fare a meno?”.

Questo giochino della nuova sede ‘bella, moderna e funzionale’, ricorda ancora Santini, “Del Ghingaro l’ha già fatto per il fantomatico museo dello Sport, quando doveva giustificare lo sgombero dei cimeli di Arturo Maffei, a lui non graditi, dal Municipio. Com’è finita lo vediamo tutti: i ricordi del nostro grande atleta hanno trovato casa solo grazie alla disponibilità del Viareggio 2014, dopo aver trascorso mesi fra la polvere, sistemati alla rinfusa in una stanza dell’ex Tribunale”.

Un brutto film già visto che non deve ripetersi: “Le donne del nostro territorio – conclude Santini – hanno bisogno di tutele e supporti reali, non di promesse già viste e puntualmente irrealizzate: la Casa delle Donne non deve interrompere il suo lavoro né essere costretta a svolgerlo in condizioni che ne pregiudichino l’efficacia”.

Alessandro Santini

Capogruppo Forza Italia

Consiglio comunale Viareggio