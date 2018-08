Santini (Fi): ‘Il turno di notte dei vigili urbani di Viareggio è già abortito?’

VIAREGGIO – Bene che l’assessore Manzo stia (finalmente) prendendo in considerazione lo strumento del Daspo Urbano che avevo proposto quattro mesi fa: l’estate è al giro di boa ma meglio tardi che mai.

E il servizio H24 per la polizia municipale? Anche questo era sollecitato dal Decreto Minniti 2017 con una raccomandazione piuttosto eloquente del Viminale: per potenziare il controllo del territorio da parte degli organi di polizia dello Stato, “appare necessario che i corpi e i servizi di polizia locale dei Comuni assumano un ruolo preminente nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana lungo l’intero arco delle ventiquattro ore”.

Questo, Forza Italia lo chiede all’amministrazione comunale di Viareggio da tre anni. L’assessore Manzo e la comandante Iva Pagni si sono preoccupati di approfondire questa opportunità? E’ stato avviato un percorso, almeno per coprire quest’ultima (e si spera più affollata) parte dell’estate con un servizio serale e notturno continuativo? E’ stata contattata l’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, come indicava il decreto? Sono state sentite le rappresentanze sindacali dei nostri vigili, per concordare turni e compensi?

La polizia municipale è l’unico, vero strumento a diretta e immediata disposizione di qualsiasi sindaco: come lo stiamo usando, per la sicurezza dei nostri cittadini e turisti?

Alessandro Santini

Capogruppo Forza Italia

Consiglio Comunale Viareggio