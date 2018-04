Santini (Fi) fa un’interrogazione sulla gestione dell’approdo La Madonnina

VIAREGGIO – «L’approdo della Madonnina – spiega Alessandro Santini, capogruppo in consiglio comunale a Viareggio per Forza Italia – sta andando a pezzi, mettendo a rischio l’incolumità di cose e persone nell’indifferenza generale. Con decine di migliaia di euro non incassate dagli affitti degli ormeggi, causa pontili inagibili, servizi inesistenti e turisti in fuga, che vanno ad aggravare ulteriormente la già triste situazione economica del nostro complesso portuale».

«L’attivazione di certe dinamiche giudiziarie – prosegue Santini, facendo riferimento alla procedura di concordato preventivo della Viareggio Porto – non può precludere la salvaguardia strutturale di un bene che resta pubblico e la verifica del rispetto delle normali prescrizioni da parte di chi, almeno per il momento, continua a usufruirne. L’interrogazione che ho presentato alla giunta e, per conoscenza, al commissario liquidatore, alla nostra Capitaneria di Porto e alla Guardia di Finanza di Viareggio, mira ad accertare proprio questi aspetti».