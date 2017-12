Santini (Fi): ‘Convochiamo presto il tavolo sulla sanità: dobbiamo ascoltare i cittadini non il presidente Rossi’

VIAREGGIO – Convochiamolo presto, questo consiglio comunale aperto e congiunto fra tutti gli enti municipali della Versilia, per far parlare chi vive nella sanità e chi ne subisce le cattive pratiche: questa è la richiesta che ho portato al consiglio dell’Unione dei Comuni, giovedì a Camaiore. Dove nessun esponente della giunta di Viareggio ha presenziato, nonostante si parlasse di salute, del nostro ospedale unico della Versilia, del futuro di un diritto alla cura che sta diventando sempre più labile per tutti. Ho potuto partecipare all’assemblea con facoltà d’intervento ma non di voto (e come me anche Luca Poletti del Partito Democratico) grazie all’invito del presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia, rivolto a due consiglieri di maggioranza e altrettanti di opposizione dei Municipi che non fanno parte dell’Uniuone, come succede ogni volta che l’assemblea comprensoriale discute temi di particolare rilevanza.

L’assenza di Viareggio, però, è stata pesante. Come il fatto che la mozione per un consiglio comunale aperto e congiunto, approvata in tutti i Comuni della Versilia, giace (indiscussa) nella nostra segreteria da marzo 2017. Come il fatto che la richiesta di consiglio comunale urgente ex art. 27 del regolamento presentata dal consigliere Massimiliano Baldini, per trattare finalmente anche noi questa mozione, sia caduta nel vuoto.

Non si abdica ai propri doveri verso i cittadini. Perché sono i cittadini, i medici e gli infermieri che dobbiamo ascoltare, non il presidente (ed ex assessore alla sanità) della Regione Toscana Enrico Rossi che di tutto questo ha gravi responsabilità, insieme alla politica sciagurata che l’ha sostenuto o non sufficientemente contrastato.

Spero quindi che la convocazione di questo consiglio comunale aperto e congiunto della Versilia sul tema sanità vada presto a buon fine.

Mi appello al coordinatore dei presidenti dei consigli comunali versiliesi, Adolfo Del Soldato, affinché possa garantire partecipazione ed espressione ai consiglieri comunali viareggini che, a prescindere dalla formale adesione all’iniziativa del Comune di Viareggio, volessero comunque seguire i lavori e dare il proprio contributo.

Alla Prefettura di Lucca, infine, chiedo attenzione e supervisione per questa fase così delicata ma fondamentale, come il diritto alla salute che vogliamo e dobbiamo difendere a ogni costo.

Alessandro Santini

Coordinatore Comunale e Capogruppo

Forza Italia Viareggio