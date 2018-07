Santini e Borselli al cantiere Geal di San Filippo: ‘Stiamo dalla parte di cittadini e commercianti e vigileremo’

LUCCA – «Stiamo dalla parte dei residenti, impauriti dei disagi che dovranno sopportare, e stiamo dalla parte dei commercianti, che temono di ricevere un colpo di grazia agli affari che già vanno male». A sostenerlo in una nota sono i capigruppo e consiglieri comunali Serena Borselli (Lucca in Movimento) e Remo Santini (SìAmoLucca) che ieri pomeriggio hanno fatto un sopralluogo a San Filippo, sollecitati dagli esercenti e abitanti della zona.

«Da questo mercoledì a sabato 11 agosto, a causa di lavori della Geal sulla rete idrica, verrà chiusa via di Tiglio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sandei e quella con via Antognoli e sarà istituito il senso unico in via di Tiglio, nel tratto fra via Antognoli e via della Chiesa di San Filippo, con direzione consentita verso Capannori – spiegano i due consiglieri -. Peccato che qui, della rivoluzione viabilità legata agli interventi Geal, si sia saputo solo perchè sono stati affissi dei cartelli. Come al solito nessuna preventiva informazione né concertazione con chi nel quartiere vive e lavora, nessun confronto su quali potevano essere le misure migliori da adottare per evitare al massimo i problemi. L’amministrazione Tambellini insomma non si smentisce mai».

Lucca in Movimento e SìAmoLucca condividono la preoccupazione, e nel corso del sopralluogo hanno assicurato che vigileranno sulle decisioni del Comune, affinché almeno il senso unico resti e non sparisca cammin facendo. «In questa zona, con un mese di chiusure, piove sul bagnato – concludono Borselli e Santini – perché già si è alle prese sia con la rivoluzione viabilità di alcuni mesi fa, che ha creato confusione, che con la crisi dei negozi. Certamente i lavori devono essere fatti, ma bisogna usare buonsenso».