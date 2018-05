Santi Guerrieri (MSN): “Priscilla argini che franano ed abitazioni che presentano crepe sospette”

LUCCA – A distanza di poco più di due anni il cosiddetto impianto idroelettrico ad acqua fluente torna alla ribalta delle cronache cittadine.

Nell’aprile 2016 presentai tramite il consigliere Donzelli un’interrogazione in Regione sullo stato di fatto delle centraline lungo il corso della Priscilla . Interrogazione nella quale evidenziavo palesi anomalie circa il monitoraggio del livello acque e richiedevo pertanto verifica delle autorizzazioni , dello stato di fatto dell’opera ed i pareri della Soprintendenza. L’interrogazione regionale ebbe il suo effetto, infatti anche la commissione Ambiente del Comune di Lucca si tirò in causa, gli spalti adiacenti le mura cittadine non furono più oggetto di allagamenti e le corti rurali fra San Pietro a Vico e l’Acqua Calda tra cui Corte Canovetta non sono più finite sott’acqua.

Oggi se ne torna a parlare in quanto era impensabile che tutta quella massa d’acqua che scorre ad elevata velocità fra case e campi alla lunga non andasse a generare problemi strutturali agli argini e alle abitazioni lungo la condotta. Purtroppo come spesso accade, risolto al momento un problema nessuno e sottolineo , neanche i residenti nelle frazioni interessate che oggi sono nuovamente sul piede di guerra, volle dare seguito alle iniziative già da me intraprese organizzandosi in comitati. Ben conoscendo le problematiche e i rischi che affliggono l’area.

Marco Santi Guerrieri

Commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità