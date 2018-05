Santi Guerrieri (Mns): ‘A Lucca è guerra: da anni episodi di inaudita violenza in centro storico’

LUCCA – E’ guerra! Sono anni che assistiamo all’interno delle mura cittadine ad episodi di inaudita violenza.

Non si parla di scazzottate fra giovani che anche se deplorevoli da che mondo è mondo sono sempre accadute. Qui si parla di violenza di tutt’altro genere, imboscate, aggressioni, accoltellamenti e pestaggi che paiono essere diventati una regola per la nostra città.

Immigrati, extracomunitari, clandestini provenienti da ogni parte del mondo, che legano il loro fare quotidiano anche con gli italiani. Delinquenti abituali che circolano indisturbati soprattutto nei perimetri cittadini, organizzati in bande riconducibili a precise etnie, tutte indistintamente dedite allo spaccio, prostituzione e furti di qualunque genere e qualità.

Le sortite di San Martino, San Salvatore già oggetto di chiusura notturna nel 2010 e poi a seguire temporalmente quelle di San Colombano, Santa Maria e San Frediano hanno riempito quest’ultime cronache locali facendo riemergere paure e timori. Complici l’inadeguatezza delle attività di sicurezza messe in piedi dalla attuale giunta che dalle stesse forze dell’ordine notoriamente prese per i fondelli da chi dovrebbe “giudicare e condannare” gli arrestati usando non la mano dura come ci richiede l’Europa ma il pugno duro, meglio se di ferro, come invece chiedono i cittadini.

Possiamo parlare all’infinito di telecamere, presidi notturni e Vigili di quartiere, ma per arginare il dilagare del fenomeno delinquenza nella nostra città e non solo è indispensabile la precisa volontà politica dei nostri parlamentari che metta mano ai rimpatri, alle espulsioni e quando non possibile ad esemplari condanne.

Marco Santi Guerrieri

Commissario Provinciale di Movimento Nazionale per la Sovranità