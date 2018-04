San Vito si anima dei colori della street art della scuola ‘Donatelli’

LUCCA – Bambini al lavoro da stamani (26 aprile) alla scuola “Donatelli” di San Vito per realizzare la prima delle due opere murarie che abbelliranno il quartiere di San Vito e che sarà collocata proprio su una parete esterna della loro scuola.

Sarà infatti Lucca 01 di Moneyless (Teo Pirisi) ad aprire la prima edizione dello “stART Festival -Lucca”, la rassegna di arte pubblica e partecipata che arricchirà la città di Lucca e il quartiere di San Vito.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Lucca, si inserisce nel più ampio progetto “Lucca sicura”, che è stato finanziato dalla Regione Toscana ed è realizzata, in collaborazione con Simurg Ricerche e la partecipazione del tavolo di associazioni del quartiere Asola e bottone, dall’associazione “StART-open your eyes”. Lo stART Festival-Lucca, curato da Gian Guido Grassi, si avvale anche della collaborazione della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, tra le più importanti istituzioni italiane nel campo delle arti visive, il cui Direttore Paolo Bolpagni è lieto di questa collaborazione con una nuova iniziativa che mira a unire arte, educazione, rigenerazione urbana, identità e partecipazione della comunità.

«La vivibilità di un quartiere – dichiara l’assessore alla sicurezza Francesco Raspini – è uno degli elementi che contribuiscono a incidere sulla percezione della sicurezza. Per questo, insieme alla promozione del Controllo di Vicinato e di altri strumenti di collaborazione fra cittadini e Polizia municipale, abbiamo voluto scommettere sull’arte di strada e su questi straordinari giovani, per dare un concreto segnale di attenzione a un quartiere importante come San Vito. Si tratta di una piccola iniziativa – aggiunge Raspini – ma riteniamo che possa essere l’inizio di una forma d’arte che potrebbe diffondersi ulteriormente proprio a partire da San Vito».

L’opera muraria viene realizzata su una delle pareti esterne della scuola di San Vito “Donatelli” in via Giorgini, in occasione del workshop primo atto dello stART Festival -Lucca che ha visto coinvolti i bambini delle quarte elementari e l’artista Moneyless. I piccoli studenti della Donatelli hanno partecipato sia alla fase di elaborazione del bozzetto sia alla sua fase preparatoria e proprio in questi giorni aiuteranno l’artista nella realizzazione del murale.

I bambini, durante il workshop, sono stati infatti chiamati a individuare quei luoghi del quartiere che necessitavano di migliorie realizzando due disegni. Nel primo sono stati disegnati quegli spazi negativi che i piccoli studenti desideravano cambiare, mentre nel secondo sono state tracciate le proposte per migliorare queste zone. Le soluzioni presentate dagli alunni si incentravano in gran parte proprio sull’abbellimento delle case e delle aree del quartiere e sulla creazione di parco giochi. Unendo queste due esigenze, Moneyless ha progettato un’opera-gioco.

Lucca 01, attraverso il proprio linguaggio astratto e geometrico, si propone infatti anche come gioco grazie al suo carattere semplice e intuitivo: i bambini potranno vedere in ciascuna forma e colore un bersaglio da colpire con la palla sulla base di punteggi prestabiliti. In questo senso, l’opera vuole rappresentare un modo per avvicinare i più piccoli all’arte, trasformando un elemento della loro quotidianità con la pittura, e grazie alla portata educativa e comunitaria della bellezza, migliorare la qualità della loro vita scolastica e di piccoli cittadini.

L’inaugurazione dell’opera è prevista per il 5 maggio alle ore 15 presso la scuola. Per maggiori informazioni e per aggiornamenti, visitare la pagina Facebook ed il profilo Instagram ufficiali della rassegna stART –Open your eyes. Le foto in allegato sono di Carlo Regoli.