San Luca: lavori alla palazzina economale senza disagi per i pazienti

LUCCA – E’ in corso all’ospedale San Luca di Lucca un intervento programmato di ristrutturazione e manutenzione del pavimento della cucina, sul lato nord della palazzina economale (l’edificio staccato dalla struttura ospedaliera in cui vengono preparati i pasti), che non comporterà alcuna variazione nelle modalità di consegna e nel menù garantito ai degenti ed ai dipendenti.

I lavori interni al centro cottura, partiti lo scorso 2 gennaio, dureranno circa 2-3 mesi perché verranno svolti in più fasi, proprio per consentire agli operatori della cucina di continuare regolarmente la loro attività.