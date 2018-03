San Giuseppe a Querceta: disdette e meteo sfavorevole, ma la fiera è confermata

SERAVEZZA – Incognita meteo per il San Giuseppe 2018 a Querceta. La festa è confermata ma le previsioni del tempo non sono incoraggianti. Il bollettino emesso oggi dalla Regione Toscana esclude fenomeni intensi, ma annuncia sulla Versilia cielo molto nuvoloso con possibilità di piogge anche a carattere di rovescio o brevi temporali e temperature in calo. La speranza è che il cielo conceda qualche sprazzo di sereno, ma le continue precipitazioni dei giorni scorsi e l’incertezza meteo che grava sulle prossime ore hanno purtroppo già avuto effetti negativi, come la disdetta annunciata a prescindere da parte di alcuni ambulanti ed espositori. Disco rosso anche per il Luna Park, che non ha superato l’esame relativo all’impianto elettrico, con i gestori delle attrazioni impossibilitati a fornire le certificazioni richieste dai tecnici.

Pur con qualche inevitabile ridimensionamento, la fiera e le iniziative di contorno sono comunque confermate. Per la parte religiosa il parroco Don Giuseppe Napolitano fa sapere che la processione della vigilia non si farà in caso di pioggia: in tal caso nella chiesa di Santa Maria Lauretana sarà celebrata una piccola funzione. Riguardo alla fiera, invece, le bancarelle del mercato andranno a disporsi come previsto in piazza Matteotti e nelle vie Federigi, Rosselli e Don Minzoni. La sezione florovivaistica verrà probabilmente ridotta alla sola via Primo Maggio, mentre in piazza Pertini, a cura dell’Associazione Quercetarte, si concentreranno gli artigiani e i piccoli produttori del territorio, con oggetti frutto di creatività ed abilità manuale, ma anche antiquariato, vintage, curiosità e… uno speciale “spazio Peppa Pig” di animazione per i più piccoli. Piazza Pellegrini accoglierà per l’intera giornata di oggi i gruppi storici impegnati nella settima edizione del Trofeo San Giuseppe, i giochi di bandiera organizzati dalla Contrada Il Leon d’Oro (in caso di maltempo le gare si terranno nella palestra della scuola media “Enrico Pea”). In via Alpi Apuane, nel terreno della Pro Loco, la sezione agrozootecnica della fiera curata dall’Associazione Love of Horses proporrà le evoluzioni di cavalli e cavalieri ed offrirà ai bambini l’opportunità di fare il cosiddetto “battesimo della sella” su simpatici pony o mansueti asinelli. Da ammirare anche bellissimi esemplari di cavalli andalusi e frisoni, i grandi bovini e molte specie di animali da allevamento e compagnia. Nella vicina area della contrada Il Ranocchio mostra canina valida per l’assegnazione del dodicesimo Trofeo san Giuseppe. Confermato anche il Menù di San Giuseppe, con proposte di gusto a prezzo fisso elaborate da otto ristoranti e locali quercetani: Pizzeria Il Poeta (via Aurelia), Paninoteca Terzo Tempo (via Aurelia), Osteria Spicchio d’Aglio (via Aurelia), Ristorante da Michè (via Rotta), Battil’oro (via Asilo), Rosticceria e Vineria L’Isola dei Sapori (via Aurelia), Trattoria Bruno e Cristina (via Federigi), Pizzeria Trattoria Monroe (via delle contrade).