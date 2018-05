San Davino svelato: uno studio dell’Università di Pisa rivelerà la vita nella Lucca dell’Anno Mille. Tutti gli appuntamenti per la festa del Santo

LUCCA – Un pellegrino armeno del 1050, arrivato a Lucca da Gerusalemme e Roma e qua è morto, divenendo a pieno titolo un santo lucchese. E, oggi, un simbolo della fede ‘in cammino’ e di quella solidarietà che nei primi anni del Mille lo accolse a Lucca e che oggi si trova ad affrontare tematiche non poi così diverse.

IL LIBRO – San Davino è sepolto in San Michele in Foro ed al centro di una serie di manifestazioni organizzati in suo onore. Morto a Lucca il 3 giugno 1050, San Davino viene ricordato per moltissimi miracoli ma in fondo molto poco si sa di lui e della sua vita. Su questo si è concentrato Giovanni Macchia, che ha scritto un libro, ‘La storia di San Davino e il pellegrinaggio nell’Anno Mille’, che sarà presentato il 1° giungo alle 17:30 nella sala dell’Autorità di Bacino. «Le fonti sono molto limitate – spiega Macchia – esistono solo due manoscritti, di cui l’originale di uno è andato perso. Il resto sono lavori del Cinque-Seicento che sono incentrati per lo più sull’aspetto devozionale che non sulla vita del santo. Il libro cerca, invece, di ricostruire, attraverso i frammenti della vita del santo, quello che avveniva a Lucca nell’Anno Mille».

LO STUDIO ANTROPOLOGICO – Grazie al progetto del Lions Club Le Mura di Lucca, lo studio su San Davino farà però un importante salto in avanti. Il professor Gino Fornaciari, uno dei maggiori paleopatologi internazionali e il più importante nel nostro Paese, ha infatti effettuato uno studio approfondito sui resti del santo, in modo da permettere di conoscere la sua vita, le cause della sua morte, ma anche molto della vita della Lucca medievale.

«Abbiamo trovato il corpo discretamente conservato – afferma il professor Fornaciari – tanto che presentava ancora dei tessuti molli molto preziosi per le indagini che ci apprestiamo a compiere. Si tratta di uno dei corpi più antichi che Italia che ci permette di accedere a un archivio biologico di dati storici che ci consente di ricostruire dall’ambiente, allo stile di vita, all’alimentazione».

Nei mesi scorsi, l’equipe del professor Fornaciari ha allestito nel transetto della chiesa una sorta di laboratorio ‘sul campo’, per non spostare troppo la salma del santo, che è solo stata portata alla clinica Barbantini per effettuare una tac.

«L’apertura dell’urna – spiega il professor Fornaciari – è un momento molto importante che deve essere gestito da specialisti: in questo caso ci siamo avvalsi della collaborazione del professor Paolo Cecchettini, che ha lavorato varie volte con noi. In realtà, il corpo di San Davino è stato oggetto di varie ricognizioni, ma mai di studi scientifici fino a questo momento. Adesso, invece, ci possiamo avvalere delle più moderne tecnologie per tracciare un quadro che va dai dati antropologici, alla paleopatologia che delinea l’ambiente in cui viveva, ma anche esami istologici e isotopici che ci permetteranno di capire, ad esempio, cosa abbia mangiato negli ultimi 10 anni di vita o l’esatta regione dalla quale proviene».

E, poi, clima, insetti, flora della Lucca del Medioevo: tutto racchiuso nelle indagini del professor Fornaciari che sono già citate sul National Geographic e saranno oggetto di una puntata di Superquark. «Si tratta di uno studio su più livelli – conclude il professore – che permette di avere un quadro generale su quella che era la vita nel Medioevo a Lucca».

Soddisfatto Giovanni Mei del Lions Club ‘Le Mura’ che vede arrivare a compimento il progetto: «Siamo contenti di essere riusciti a realizzare questo progetto importante da diversi punti di vista: ovviamente quello scientifico, ma anche quello spirituale, poiché in questo modo possiamo tornare a valorizzare il culto di questo santo. Ad esempio già da quest’anno riproporremo la tradizione della distribuzione delle ciliegie nel giorno della festa del santo, come avveniva nel passato e pensiamo che sia un bel segnale anche di accoglienza».

Ma anche Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca esprime la propria soddisfazione: «Il progetto che ci è stato presentato è importante dal punto di vista storico, culturale e scientifico e, per questo, la Fondazione lo ha finanziato più che volentieri. Personalmente, poi, ho una particolare simpatia per San Davino, avendo fatto molti pellegrinaggi nella mia vita, lo sento molto vicino»·