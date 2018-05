‘Saluti dell’Ita(g)lia… e non solo’ prosegue al Millennium fino al 22 giugno

LUCCA – Grande successo per le vignette della mostra “Saluti dall’Ita(g)lia… e non solo”, del disegnatore e vignettista Simone Togneri, al Millennium Bar di via S. Croce in centro a Lucca.

Visti i consensi ottenuti Andrea Fiorini, proprietario del locale, ha deciso di prorogare l’esposizione fino a venerdì 22 giugno, così chi non ha ancora avuto il tempo di vedere i disegni di Togneri potrà ammirare una personale visione di un 2017 e dei primi mesi del 2018, ricchi di avvenimenti colti sapientemente e messi su carta. La mostra, sicuramente da non perdere, sia per l’originalità che per la qualità artistica, sarà visibile tutti i giorni, dalle ore 7 alle ore 20, a ingresso libero.