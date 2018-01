‘Saluti dall’Ita(g)lia’ la nuova mostra di Simone Togneri a ‘La Magione del Tau’

ALTOPASCIO – Dopo il successo della mostra dell’anno scorso “Cartoline dall’Ita(g)lia… e non solo”, Simone Togneri torna ad esporre a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio, in provincia di Lucca, da domenica 7 gennaio a venerdì 2 febbraio.

L’inaugurazione della nuova mostra “Saluti dall’Ita(g)lia” si terrà sabato 13 gennaio dalle ore 18 con un aperitivo lungo, in cui Simone Togneri, presente con i suoi pennarelli e i suoi fogli, creerà sul momento le sue vignette.

Composta da 36 vignette, la mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all’una.

La personale visione di un 2017, ricco di avvenimenti colti sapientemente dalla matita di Togneri e messi su carta. Un’esposizione sicuramente da non perdere, sia per l’originalità che per la qualità artistica.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/206616843240417/

Simone Togneri vive, ascolta le voci, disegna e scrive le sue storie in una grande casa ai margini di un bosco dell’alta Toscana, ai piedi dell’Appennino Tosco-Emiliano, insieme a un manipolo di gatti che, a suo dire, tengono lontani lupi e briganti. Diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha trasformato le immagini in parole grazie alla scrittura. Con Frilli Editori ha pubblicato i romanzi Arnoamaro (2013), Nature morte a Firenze (2015) e Dio del Sagittario (2016). Ha pubblicato racconti sul Giallo Mondadori, Cronaca Vera, Sherlock Magazine, Il Carabiniere, Il Manifesto. Negli ultimi anni è tornato a occuparsi anche di satira e umorismo, collaborando con Arsenale K e pubblicando le sue vignette sui portali Barganews, Buongiorno Miami, Italian Comics e La Gazzetta di Lucca. Le sue strisce Minimum Leader, satira dedicata al dittatore nord coreano Kim Jon Un, sono pubblicate sulla rivista Buduàr. Ha vinto l’ultima edizione della manifestazione satirica Vignette sul Ring a Diamante (CS), durante la 25° edizione del Festival del Peperoncino. Ha illustrato il libro Editing di Merda – La Mattanza dell’Ignoranza di Laura Platamone (Nero Press, 2017).

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all’eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema”, mostre itineranti, aperitivi letterari.

Dove:

La Magione del Tau

Piazza Ricasoli, 7

Altopascio (LU)

Telefono: +39 392 40 58 337

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/lamagione/?fref=ts

Quando: da domenica 7 gennaio a dicembre fino a venerdì 2 febbraio tutti i giorni dalle ore 17 all’una escluso il martedì. Per l’inaugurazione è gradita la prenotazione.