Sabato secondo appuntamento della Stagione Cameristica del Teatro dell’Olivo

CAMAIORE – Sabato 14 aprile alle ore 21 secondo appuntamento con la Stagione Cameristica 2018 nata dalla collaborazione tra il Comune di Camaiore e l’Istituto Musicale Luigi Boccherini. Sul palcoscenico del Teatro dell’Olivo, si esibirà il duo flauto – pianoforte formato da Irene Benedetti e Simone Rugani, due tra i migliori allievi del prestigioso istituto lucchese. Il programma prevede la Sonata in Mi bemolle maggiore, BWV 1031 di Bach, la Sonata in Do maggiore KV 14, di Mozart, la Sonata in Do maggiore di Donizetti, la Ballade Op. 288 di Reinecke e la Chanson de Bilitis di Debussy. I prossimi appuntamenti sono per sabato 28 aprile con un duo flauto – pianoforte formato da Agnese Manfredini e Stefano Teani e la chiusura domenica 13 maggio alle ore 17 con il concerto del pianista Lorenzo Manfredi.