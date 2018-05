Sabato pomeriggio a Barga la festa delle ostetriche

BARGA – Mamme e bambini saranno protagonisti dell’appuntamento organizzato per sabato 5 maggio dall’Azienda USL Toscana nord ovest a Barga in occasione della giornata internazionale dell’Ostetrica, dal titolo “Ostetriche in prima linea con un’assistenza di qualità”.

Molti gli eventi in programma a partire dalle ore 15 in Piazza Giovanni Pascoli località Giardino (in caso di pioggia verrà utilizzata l’aula magna dell’ ISI di Barga) in collaborazione con il Comune di Barga, con la Commissione Pari Opportunità sempre dell’amministrazione barghigiana), con la locale Pro Loco e con altre attività del territorio: incontri sull’arte del portare i bambini in fascia, sul massaggio infantile, sul latte di mamma (“la mamma chiede, l’Ostetrica risponde”), flash mob, “Belly painting” e “Truccabimbi”, una fiaba da raccontare ed un ricordo da creare e da portare a casa.

Il pomeriggio si concluderà con una gustosa merenda con le Ostetriche dell’ospedale “San Francesco” di Barga.

Si tratterà di un pomeriggio all’insegna del divertimento pensato in un’ottica di promozione della salute della donna e della professione promuovendo l’assistenza che pone al centro la donna, il nascituro e chi è accanto a loro nel momento del parto. L’Ostetrica si pone infatti come figura di riferimento, in grado di accompagnare tutte le donne, fornendo gli strumenti necessari per gestire i singoli cambiamenti del ciclo vitale femminile.