Sabato l’orchestra della Francigena Giovani e il Coro Capata alla Pieve di Capannori

CAPANNORI – Con il decimo appuntamento del Francigena International Arts Festival torna a Capannori sabato 11 alle 21:15 a ingresso libero la musica di qualità, eseguita da maestri e studenti della manifestazione e il prestigioso coro CapatA.

L’apertura del concerto sarà affidata ai Maestri del Festival (Elisabeth Perry, Chris Duindam, Richard Wolfe, Timora Rosler) che eseguiranno il Quartetto per Archi “Americano” di Dvorak.

A seguire la Francigena Youth Chamber Orchestra, formazione costituita da alcuni studenti dei corsi e dai Maestri che in questi giorni si sono ritrovati in Lucchesia da tutte le parti del mondo per perfezionare lo studio del proprio strumento con insegnanti di fama mondiale, eseguirà di Vivaldi il Concerto in Si minore per 4 violini (RV580) e il Concerto in La minore per 2 violini (RV523), di Mozart il Divertimento in Re maggiore (K136). La chiusura della serata sarà affidata al Coro Capata che insieme all’orchestra eseguiranno 3 brani tratti dal repertorio religioso.