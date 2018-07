Sabato la prova aperta di ‘Omaggio a Geppe’ a Massa Pisana

LUCCA – Sabato 21 luglio 2018 ore 21,30 nella sede sociale di Massa Pisana, Il Baluardo gruppo vocale lucchese, sarà in prova generale aperta al pubblico in preparazione dello spettacolo ‘Omaggio a Geppe’ che Cesare Viviani ha scritto in onore di Gino Custer de’ Nobili che andrà in scena a Benabbio la settimana successiva. Racconto della vita del nostro poeta, poesie in vernacolo lucchese, stornelli lucchesi. Fruffrue, donna mastio, la letia di Pontetetto, la poesia dedicata a Ilaria del Carretto. Piero Fava, Claudia Gandini, Maria Gioia Balbi, Alberto Sforzi, Giacomo Bini, Monica Fustini, Alessandra Donati , Iacopo Lenzi e al pianoforte il m. Tiziano Mangani per una serata indimenticabile con le musiche di Giacomo Puccini. Un momento per immergerci di nuovo nel nostro vernacolo, la nostra lingua. Regia di Cesare Viviani ( di cui quest’anno si ricorda il 25° dalla morte ) , adattamento di Elio Antichi , Si ringrazia la Fondazione C.R.L. per il sostegno concesso e l’editrice Maria Pacini Fazzi per le autorizzazioni concesse. Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione al 348 2334867