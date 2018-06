Sabato concerto della Merciful Band della Misericordia insieme alla Filarmonica “Mascagni” di Camporgiano

BORGO A MOZZANO – Sabato 30 giugno, alle 21, in piazza delle Mimose in località Tombeto a Borgo a Mozzano, si terrà un concerto con la “Merciful Band” della locale Misericordia e la Filarmonica “Mascagni” di Camporgiano.

Durante la serata sarà consegnata la medaglia d’oro della Misericordia alla dottoressa Maria Lotti per il lungo e proficuo servizio alla comunità come medico di famiglia e per la collaborazione sempre dimostrata nei confronti della Misericordia stessa, di cui oggi la dottoressa è membro del Magistrato. Alla serata sarà presente il sindaco Patrizio Andreuccetti che inaugurerà alcuni giochi per bambini recentemente posti proprio in piazza delle Mimose, sede del concerto.