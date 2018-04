Sabato assemblea dei soci per la Misericordia di Altopascio

ALTOPASCIO – La Misericordia di Altopascio comunica ai propri associati e volontari che è fissata per sabato 21 aprile nella sede della Confraternita in via Marconi 69, alle 7 in prima convocazione e alle 16 in seconda convocazione, l’assemblea generale con il seguente ordine del giorno: bilancio 2017, relazione di fine mandato del Governatore, relazione del Collegio Revisori, dibattito ed approvazione del bilancio, varie ed eventuali. La Misericordia invita tutti alla massima partecipazione per vivere il senso di comunita’ e dare maggiore impulso ed ulteriori energie a quanto e’ gia’ stato realizzato. Si coglie l’occasione per stimolare l’incremento del numero dei volontari attraverso nuove iscrizioni. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti nel dare il proprio contributo.