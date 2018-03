Sabato all’auditorium dei Servi il Giappone incontra Lucca

LUCCA – Tutto è pronto per il concerto-evento organizzato da Il Baluardo gruppo vocale lucchese e le sue voci bianche del Coro del Sole che sabato 10 marzo alle ore 18 nell’auditorium dei Servi , accoglieranno ‘Fukuoka -Lucca Il Giappone incontra l’Italia’. Evento di musica , danza e cultura giapponese. Sarà di scena il Fukuoka Mother choir diretto dalle Maestro Miyazaki e Minami con le coreografie del Yushiro no kai gruppo di danza giapponese diretto dalla m. Yushiro Fujima. I due gruppi giapponesi saranno accolti dai piccoli ( 6 -11 anni ) coristi lucchesi che presenteranno Mugi Kari cantato in giapponese con tanto di coreografie. Sarà poi la volta de Il Baluardo anch’esso impegnato con due brani in lingua giapponese. Al termine , a cori riuniti, Va pensiero dal Nabucco di Verdi. Al pubblico sanno offerti assaggi e omaggi legati alla cultura giapponese . Sarà presentato anche il rito dell’accoglienza. L’intero spettacolo sarà poi ripreso dalle telecamere. Un modo per portare un po’ della nostra Lucca in Giappone. direzione artistica di Elio Antichi maestro dei due cori lucchesi . Al pianoforte Giulia Amadei .Info e prenotazioni al 348 2334867.