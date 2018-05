Sabato a Viareggio misurazione gratuita della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma

VIAREGGIO – Il glaucoma è una malattia oculare ed è una delle più frequenti cause di cecità nel mondo. L’unica arma che abbiamo, per fronteggiare questa malattia, è la prevenzione ed è proprio per questo motivo che è stata pensata l’iniziativa che si terrà sabato 12 maggio dalle 15 alle 18 a Viareggio davanti alla farmacia Canali in via Aurelia Sud angolo con via dell’Oleificio. In tale sede

infatti, sarà possibile, per chiunque lo desideri, effettuare la misurazione della pressione oculare gratuita all’interno di un camper, messo a disposizione dall’IAPB, e grazie alla presenza di un medico oculista. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Lucca, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Toscana Onlus e la Farmacia Canali di Viareggio ed è stata accolta da subito con entusiasmo e disponibilità dal dottor Massimo Canali, titolare dell’omonima farmacia.